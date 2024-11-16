موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد السكندري

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم على ملعب مختار التتش مساء أمس، غياب رامي ربيعة عن التدريبات الجماعية.

واكتفى ربيعة الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة بالجري حول الملعب فقط، تنفيذا للبرنامج العلاجي الذي قام الدكتور أحمد جاب الله بوضعه للاعب.

واستبعد الجهاز الطبي مشاركة اللاعبفي مباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل مؤكدين أن فرص لحاقه باللقاء قليلة

وأكد مصدر بالجهاز بالنادي الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على الإصابة وحسم موعد العودة للتدريبات الجماعية ومن ثم مشاركته في اللقاء.

وشهد مران الأهلي أمس عودة كلا من كريم نيدفيد وياسر إبراهيم من الإصابة ومشاركتهما في المران الجماعي وإعلان جاهزيتهما للمباريات المقبلة.

فيما غاب أكرم توفيق عن المران بسبب شعوره ببعض الألم في معدته مما جعله يكتفي بالمران في الجيم فقط

ويواصل الأهلي تدريباته الجماعية في الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا للقاء زعيم الثغر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.