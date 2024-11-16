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أصدقاء أحمد فتوح بعد حكم وقف تنفيذ العقوبة: ثقتنا في القضاء كبيرة

محكمة مطروح، فيتو
محكمة مطروح، فيتو

 عبر أصدقاء لاعب الكرة أحمد فتوح عن فرحتهم بعد النطق بالحكم، في قضية تعاطي مواد مخدرة ودهس أمين شرطة.

وقال أحد أصدقاء اللاعب: كان عندنا ثقة كبيرة في القضاء المصري أن ربنا هيظهر الحق، الحمدلله كنا بندعي ربنا كل يوم أن اللاعب يخرج براءة، وفرحانين جدا بالحكم. 

وكانت محكمة مطروح، اليوم، قضت بالحكم على أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة منه وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة في حادث دهس أحد أفراد الشرطة.

 

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