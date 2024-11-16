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أخبار مصر

مدبولي: شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر للسيارات تعد واحدة من قلاع مصر الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تحلم بعودتها للحياة خاصة لما تمتلكه من بنية أساسية وكونها كنزا لا ينبغي التفريط فيه.
 

وحرص رئيس مجلس الوزراء، على استقبال أحد أتوبيسات إنتاج شركة النصر للسيارات وأجرى جولة تفقدية فى المصنع، واستمع لشرح حول مراحل تصنيع الأتوبيسات بالشركة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع فى صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلي من السيارات والتي تصل لما ما يقرب من نصف مليون سيارة.

احتفالية عود تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات


وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة قائلا: «النهارده يوم عيد، كنا نحلم بعودة القلعة الصناعية دي أنها تعود للحياة مرة تانية».

خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات


وأشار إلي أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، مؤكدا أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية، وذلك من خلال استغلال خطط كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
 

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