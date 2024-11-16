رئيس الوزراء: السوق المحلي يحتاج نصف مليون سيارة سنويا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية إعادة عمل شركة النصر لصناعة السيارات لما تملكه من بنية أساسية وكونها كنز لا ينبغي التفريط فيه.

عودة تشغيل شركة النصر للسيارات



وأشار مدبولي خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، إلى أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع فى صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلي من السيارات والتي تصل لما ما يقرب من نصف مليون سيارة.

جولة رئيس مجلس الوزراء بشركة النصر للسيارات

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، والدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية من خلال استغلال خطط كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء جولة تفقدية بأجنحة المصنع واستقلال أحد الأتوبيسات من إنتاج المصنع.

