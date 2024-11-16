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الري: تنفيذ 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الدلتا الجديدة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري والموارد المائية
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.

شروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة

وخلال الاجتماع استعرض وزير الري الموقف التنفيذي للمشروع والذى يبلغ حاليا نسبة ٧٣%، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر.

وأشار سويلم لأهمية هذا المشروع خاصة في ظل توسع الدولة في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.

إنشاء محطة الدلتا الجديدة

ووجه الوزير بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوميًا لتنمية الدلتا الجديدة إعتمادًا على مياه عدد (٧) مصارف زراعية في غرب الدلتا هي مصارف ( ادكو - طرد برسيق - أبو قير – القلعة – العموم - غرب النوبارية - النصر البحري)، حيث يتم توصيل المياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول ١٧٤ كيلومتر ( ١٥٢ كيلومتر ترع مكشوفة – ٢٢ كيلومتر مواسير )، وتضم  ١٢ محطة رفع و١٠٣ عمل صناعى عبارة عن كبارى وقناطر وغيرها.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة محطة الدلتا الجديدة

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