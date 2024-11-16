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متحف الإسكندرية القومي يعلن إضافة قطعة أثرية فريدة لسيناريو العرض، تعرف عليها

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي

أعلن المتحف متحف الإسكندرية القومي إضافة  قطعة أثرية جديدة لسيناريو العرض المتحفي بالقسم اليوناني الروماني وهي تمثال لإمبراطور روماني يعتقد أنه للإمبراطور سابتميوس سيفيروس، وذلك في أطار اهتمام قطاع المتاحف بإثراء العرض المتحفي بالمتحف.

مقتنيات متحف الإسكندرية القومي

ويعد مبنى المتحف هو تحفة معمارية في قلب مدينة الإسكندرية، ويتميز بطرازه المعماري لعصر النهضة الأوروبي المستمد من العمارة الإيطالية، ‏وكان مبني المتحف قصرًا لأحد أثرياء الإسكندرية “أسعد باشا باسيلي"، والذي كلف المهندس السكندري ذو الأصول الفرنسية فيكتور أيرلانجر ببناء القصر، ومنذ عام 1928، ظل أسعد باشا باسيلي مقيمًا بالقصر حتى عام 1954م، ثم باعه لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبح بعد ذلك مقرًا للقنصلية الأمريكية، حتى قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه عام 1996، وتحويله إلى متحف وافتتاحه عام 2003.

 

ويروي المتحف تاريخ جميع العصور التاريخية التي تمثل حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعتها بداية من عصر الأسرات المصرية القديمة مرورًا بالعصر البطلمي والروماني والبيزنطي والإسلامي ثم حقبة العصر الحديث ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

القطع الأثرية المعروضة

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.

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