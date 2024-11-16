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اقتصاد

بالأرقام، تحركات الذهب في الأسبوع الثاني من نوفمبر

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

فقدت أسعار الذهب الكثير من أسعارها داخل السوق المحلي خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر داخل الأسواق المحلية نرصدها في تقرير التالي:

تراجع أسعار الجنيه الذهب 

ننشر حجم التراجع في الأسعار في قيمة الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية حيث انخفض سعر الجنيه الذهب من ٣٠١٢٠ جنيها إلى 28400 جنيها.

وبلغت قيمة التراجع في الأسواق الأسبوع الحالي ما يقرب من 1720جنيها.

تراجع اسعار الجرامات المحلية 

وشهدت معظم أسعار الجرامات تراجع كبير، وبلغت قيمة التراجع في الجرام 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرى ما يقرب من 210 جنيه، بينما تراجع سعر الجرام 24 ما يقارب الـ 242 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب  الخميس الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية أسابيع.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية يتراجع بنسبة 0.66% ليصل إلى 2556.79 دولار للأونصة.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تهبط بنسبة 0.83% إلى 2565 دولارًا للأونصة.

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