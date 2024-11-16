السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

30 إسرائيليا هاجموا قرية بيت فوريك شرقي نابلس

نابلس
نابلس

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن 30 إسرائيليا هاجموا قرية بيت فوريك بشرق نابلس وأحرقوا مباني وسيارات.

فيما أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الجمعة  أنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيانها إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

وفي السياق ذاته أعلنت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة،  أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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الجيش الإسرائيلي قرية بيت فوريك مبانى

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