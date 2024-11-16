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وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، فيتو

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، وبأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.


مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، ويتناول التطوير 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبني نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

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