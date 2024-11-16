السبت 16 نوفمبر 2024
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سياسة

تعريف اللاجئ وفق مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

حدد مشروع قانون لجوء الأجانب الذى يناقشه البرلمان اللاجئ وهو كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

 

ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

 

قانون لجوء الأجانب لمصر

 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب الذي يناقشه مجلس النواب حالات إنهاء اللجوء.

 

حالات إنهاء اللجوء

وترصد فيتو تلك الحالات وفقا لنص المادة ٣٣ كالتالي:

 

ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

 

١ - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

 

٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

 

٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

 

٤-تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

 

٥-اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

 

٦-إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

 

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

 

 وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين 

 وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

 

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