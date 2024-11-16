السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دانيس تانوفيتش يبهر حسين فهمي بعزفه في مهرجان القاهرة

دانيس تانوفيتش
دانيس تانوفيتش

فاجئ دانيس تانوفيتش، رئيس لجنة التحكيم الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،  الحضور بعزف مذهل على البيانو.

وكان رئيس المهرجان، حسين فهمي، من بين المستمتعين بهذه اللحظة المميزة.

وُلد تانوفيتش في زينيكا، البوسنة والهرسك، وهو مخرج أفلام بارز اشتهر بفيلمه No Man's Land عام 2001، الذي حصل على جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم أجنبي. وخلال مسيرته، نال العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه An Episode in the Life of an Iron Picker (2013) وDeath in Sarajevo (2016).

 

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF)، الذي يُقام هذا العام في دورته الـ45، واحدًا من أعرق وأقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا. تأسس المهرجان عام 1976 ويُعقد سنويًا في العاصمة المصرية النابضة بالحياة. يُعتبر المهرجان حدثًا ثقافيًا مهمًا يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم. وكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، يلعب CIFF دورًا محوريًا في الاحتفاء بالتميز السينمائي وتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهرجانات السينمائية العالم العربى العالم العربي وإفريقيا السينمائي الدولي افضل فيلم اجنبي البوسنة والهرسك هرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان برلين السينمائي مهرجان القاهرة مهرجان برلين

مواد متعلقة

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

الفنان أحمد خالد صالح ينعى عمه برسالة مؤثرة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads