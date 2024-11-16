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موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة هولندا
موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب هولندا نظيره المجري، على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم السبت.

موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 2.


ويقع منتخب هولندا مع المجر في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البوسنة والهرسك ومنتخب ألمانيا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

 

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