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ثقافة وفنون

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم 10 رموز مسرحية في حفل الافتتاح (صور)

حفل افتتاح مهرجان
حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، فيتو

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، 10 قامات مسرحية من مختلف دول العالم، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

 

المكرمون في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وكرم المهرجان أيضًا اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتسلم التكريم  الدكتور مدحت الكاشف، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، الفنان والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة.

بالإضافة إلى الفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، والفنانة حلا عمران من سوريا، الفنان السوري ممدوح الأطرش، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان. 

وجاء من بين المكرمين مخرج شاب حاصل على جائزة أفضل شخصية مسرحية، وهو محمد جبر من  مصر. 

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي. 

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مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ للمسرح المخرج مازن الغرباوي الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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