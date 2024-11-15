غدا، محاكمة تامر أمين بتهمة سب وقذف رضا عبد العال
تنظر المحكمة المختصة، غدًا، جلسة الخبراء في القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين في اتهامه بالسب والقذف.
أثارت القضية جدلًا كبيرًا، لأنها تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" ضد رضا عبد العال واعتبرها الأخير سبًّا وقذفًا.
واتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، وقدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته.
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