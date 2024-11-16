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وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، اليوم بدء إجراء الاختبارات الإلكترونية

وزارة الأوقاف،فيتو
وزارة الأوقاف،فيتو

يجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، اليوم السبت، الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.

 

وتستمر الاختبارات الإلكترونية حتى 28 نوفمبر المقبل وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

 

وفيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيقوم الجهاز بإعلان الموعد لاحقًا.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

 

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