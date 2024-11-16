لا يعني حجز الراكب تذكرة الطيران الحصول على جميع الخدمات على متن الطائرة، ولكن هناك خدمات أخرى يحصل عليها المسافر بمقابل مادي يتم دفعه لشركة الطيران لمزيد من الرفاهية خلال سفره.

خدمات إضافية يحصل عليها المسافر على متن الطائرة:

اختيار المقعد على الطائرة

تتيح شركات الطيران خدمة حجز المقاعد قبل الإقلاع مقابل مادي يختلف من شركة طيران إلى أخرى.

الإنهاء السريع لإجراءات السفر

والمساحة الإضافية بين المقاعد على المركز الأول كأكثر الخدمات أهمية بالنسبة للمسافرين، كذلك خدمة “الإنهاء السريع لإجراءات السفر”، وآخر تلك الخدمات خدمة “المأكولات والمشروبات” هي الأبرز للمسافرين.

كذلك بالإضافة إلى خدمة استخدام الإنترنت على متن الطائرة بسرعات معينة، بالإضافة إلى درجة السفر التي يقوم المسافرين بالحجز عليها.