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ثقافة وفنون

غدا، عرض 3 أفلام ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة السينمائى.فيتو
القاهرة السينمائى.فيتو

يعرض غدا السبت 16 نوفمبر، بمهرجان القاهرة السينمائي 3 أفلام ضمن البانوراما الدولية، بمسرح الهناجر، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "حب صغير"
روائي إسباني تدور أحداثه حول تُجبر الأم وابنتها على قضاء الصيف معًا بسبب تعرض الابنة لحادث. 

وعلى الرغم من حبهما لبعضهما، إلا أنهما لا تتحملان بعضهما البعض، لذا سيتعين عليهما تعلم تقبل بعضهما، وهي تجربة ستقودهما إلى رحلة مليئة بالتفاهم والتقبل.


يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وهو من إخراج سيليا ريكو كلافيلينو.


فيلم "تاريكا"
وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول تارِيكا التى تعيش مع والدها وجدتها في كوخ صغير بالقرب من الحدود، بعيدًا عن القرية المحلية تُعرف بـ"أجنحة الفراشة"، وهي حالة نادرة ورثتها عن والدتها وبدأ الخوف في الانتشار بين القرويين بسبب مرض غامض
ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 86 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو من إخراج ميلكو لازاروف، وهو إنتاج مشترك بين بلغاريا وألمانيا ولوكسمبورغ.

فيلم "ثلاث صديقات"
روائي فرنسي تدور أحداثه عن ينبض حب جوان لفيكتور، بينما تطمئنها أليس بشأن علاقتها غير المُرضية مع إريك. في حين أن إريك على علاقة بريبيكا. تتعقد حياة الجميع عندما تترك جوان فيكتور الذي يختفي.
ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 117 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من إخراج إيمانويل موريت.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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