مظروف بداخله 5 قطع حشيش وسلاح أبيض، المضبوطات المحرزة مع نجل داعية شهير

كشفت النيابة العامة بأكتوبر أن أحراز المضبوطات التي عثر عليها مع ابن داعية إسلامي شهير، عبارة عن مظروف أبيض يحوي داخله علبة سجائر، و4 قطع صغيرة الحجم يشتبه في كونها لجوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى قطعة كبيرة الحجم من الحشيش تزن نحو 37 جرامًا.

كما عثر خلال تفتيش سيارة المتهم على سلاح أبيض «كتر»، تحمل آثارًا داكنة، يشتبه في أنها مادة الحشيش المخدر، كما تم ضبط مبلغ 530 جنيهًا داخل المظروف، إلى جانب العثور على قرص يشتبه في كونه قرص "تامول" المخدر، فضلًا عن 3 أجزاء لأقراص أخرى، وولاعة على شكل مسدس.

وأمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل نجلي عمة ابن داعية إسلامي بتهمة حيازة أسلحة نارية بالشيخ زايد.

وكانت النيابة تلقت إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد بالقبض على اثنين من أبناء شقيقة الداعية السلفى الشيخ “م.ح” بعد أيام من القبض على ابنه في كمين أمني بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزته مخدرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة مرتبطة بواقعة القبض على ابن الداعية، حيث إنه أثناء أثناء تفتيش هاتفه المحمول عُثر به على صور ومقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

واعترف بأنه ترك السلاح مع نجلي عمته أحدهما محاسب، والثاني طالب، ويقيمان في محافظة الدقهلية.

توجهت مأمورية أمنية وألقت القبض عليهما، وقررا أنهما التقطا الصور في حفل زفاف شقيق ابن الداعية السلفي وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.