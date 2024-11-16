تعرف على أهمية تغير زيت السيارات بشكل مستمر في فصل الشتاء

زيت المحرك.. شهدت أسعار زيوت السيارات ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق المصرية خلال الفترات الماضي، مما جعلت الكثير من قائدي السيارات يبحثون عن خطوات صيانة وتغير زيت المحرك، الذي يعتبر المكون الأساسي لتشغيل السيارات.

زيت المحرك الذي يستخدم في السيارات

ونوضح في التقرير أنواع زيوت محركات السيارات وطرق صيانتها وتغيرها في فصل الشتاء وهي كالتالي:

الزيوت المعدنية

وهي التي يتم تكريرها من النفط الخام لصنع مادة تشحيم أساسية، يأخذ مصنعو زيوت المحركات هذه المادة الأساسية ويضيفون إليها المنظفات والمشتتات وعوامل منع الرغوة لصنع الزيت الذي تشتريه من المتجر.





الزيوت الصناعية

وهي الزيوت المصنعة في المختبر. هذه العملية الخاضعة للرقابة تنتج جزيئات صغيرة تشبه الزيت وموحدة في الحجم والشكل وتمنح الزيوت الصناعية جودة “زلقة” أكثر انسيابية.





تتوفر زيوت المحركات، سواء كانت صناعية أو معدنية، بدرجات مختلفة من اللزوجة. إذا وقفت يومًا في متجر قطع غيار السيارات محتارًا في الأرقام الموجودة على العبوات، فإن الأمر يتعلق بمدى تدفق الزيت عند درجات حرارة مختلفة.

إذا كنت تعيش في درجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، فمن المهم بشكل خاص أن يكون لديك زيت ذو لزوجة مناسبة في محركك. قد يؤدي استخدام زيت ذو لزوجة خاطئة إلى تقصير عمر المحرك وفي المناخات الباردة قد يجعل تشغيل سيارتك أصعب.

ما نوع الزيت الذي يجب عليك استخدام

استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة لسيارتك وتغيير الزيت والفلتر كل 5000 ميل على الأقل. إذا كنت تقود سيارتك في ظروف جوية قاسية (باردة جدًا أو ساخنة جدًا)، أو تتوقف وتتحرك كثيرًا أو تقود مركبات عالية الأداء، فقد ترغب في التفكير في التحول إلى زيت صناعي. يتوفر أيضًا زيت شبه صناعي.

تغيير زيت السيارات بشكل منتظم



تغيير الزيت بشكل منتظم من أهم مهام الصيانة لمحرك سيارتك، يعمل زيت المحرك على تزييت الأجزاء المتحركة في المحرك، مما يقلل من الاحتكاك ويمنع التآكل والتلف. ومع زيادة الأميال، يتحلل الزيت ويصبح أقل فعالية في التزييت، مما قد يؤدي إلى تلف المحرك. تأكد من اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بفترات تغيير الزيت، واستخدم زيتًا عالي الجودة مناسبًا لسيارتك.