بالأرقام، تراجع تراخيص الأتوبيسات في السوق المصري
استعرضتِ الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي الأتوبيسات المرخصة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تصدر السيارات اليابانية تويوتا عدد الوحدات المرخصة، بالسوق المحلي.
وتشير تلك الإحصائيات، المعلنة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري على السيارات، على تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصر بنسبة تصل نحو 16.7% خلال أول 8 أشهر من 2024 لتبلغ نحو 4202 أتوبيس.
ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة في وحدات المرور وكانت تويوتا 44 أتوبيسًا سياحيًّا، وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات مرسيدس بعد ترخيص ما يقرب من 13 أتوبيسًا.
وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات ميتسوبيشي بعد ترخيص 3 أتوبيسات، والرابع كان لصالح أتوبيسات شيفروليه بعد ترخيص أتوبيس فقط خلال شهر أكتوبر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.