الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

بالأرقام، تراجع تراخيص الأتوبيسات في السوق المصري

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

استعرضتِ الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي الأتوبيسات المرخصة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تصدر السيارات اليابانية تويوتا عدد الوحدات المرخصة، بالسوق المحلي.

وتشير تلك الإحصائيات، المعلنة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري على السيارات، على تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصر بنسبة تصل نحو 16.7% خلال أول 8 أشهر  من 2024 لتبلغ نحو 4202 أتوبيس. 


ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة في وحدات المرور وكانت  تويوتا 44 أتوبيسًا سياحيًّا، وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات مرسيدس بعد ترخيص ما يقرب من 13 أتوبيسًا.
 

وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات  ميتسوبيشي بعد ترخيص 3 أتوبيسات، والرابع كان لصالح أتوبيسات شيفروليه بعد ترخيص أتوبيس فقط خلال شهر أكتوبر.
 

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