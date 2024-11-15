الجمعة 15 نوفمبر 2024
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حوادث

قراران جديدان للنيابة بشأن سائق دهس عاملا ببولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس عامل والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات له للتأكد من تعاطيه مخدرات من عدمه.

وأكد السائق في أقواله أنه فوجئ بمرور العامل أمامه وإنه لم يقصد دهسه وحاول مفاداته، ولكنه لم يتمكن من ذلك لظهور العامل أمامه بشكل مفاجئ.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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