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اقتصاد

244.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي نحو 244.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.889 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية.

بأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 179.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6.385 مليون ورقة منفذة على 553 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 9.87 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 90.13 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة  الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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