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اقتصاد

اليوم، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" للملابس الجاهزة

المعرض الدولي ديستنشن
المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا"، فيتو

 تنطلق اليوم السبت، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي  "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة بالقاهرة، وتستمر الفعاليات حتى غد الأحد.

ينظم المعرض سنويًّا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هانى سلام، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات 

ويسهم معرض ديستنشن أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية، والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.  

التأكيد على مكانة مصر المحورية كونها مركزًا رئيسيًا بالقارة الأفريقية

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية كونها مركزًا رئيسيًا بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزة، الألياف، الغزول، والإكسسوارات.

 وأشار إلى أن هذه الصناعة الاستراتيجية بمصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

ديستنشن أفريكا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير

كما أوضح المهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن ديستنشن أفريكا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير.

وقال إن المعرض  يجمع بين أكثر من 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع وأكثر من 85 عارضا من أكبر مصدري قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات فى مصر.

وأكد الثنائي أن المعرض قد شهد نجاحًا متزايدًا خلال دوراته السابقة، وأنه يمثل فرصة هائلة لصادرات قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة، كما يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات.

كما توقعا أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية، حيث اكتسب المعرض شهرة عالمية بين المشترين الدوليين للحضور إلى مصر والإستيراد من سلاسل الإمداد المصرية والإفريقية.

قطاعا الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر

يشار إلى أن قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر ويمثلان 3% من الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي مليوني عامل.

 

 

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المجلس التصديري للملابس الجاهزة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات المجلس التصديري للغزل

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