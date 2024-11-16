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اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بقوص

كهرباء، فيتو
كهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قوص، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت١٦/ ٢٠٢٤/١١م من الساعة ٧ صباحًا حتى ٩ صباحًا وذلك لإجراء أعمال الصيانة ييتم فصل مغذي المغربي.

والمناطق التي سوف يتم فصل التيار بها هي مكتب بريد الشيخ عتمان، فرية المدشوس، منطقة الحمارة.

 

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