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محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصري

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية خلال الاستقبال

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية  بديوان عام المحافظة.

 

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في بداية اللقاء؛ استعرض الجانبان سبل تدعيم المنظومة الإسعافية بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم خدمة إسعافية لائقة لأهل الإسكندرية وزائريها، حيث أوضح الدكتور عمرو رشيد  أن الإسكندرية هي المحافظة التي شهدت ميلاد الإسعاف المصري، –وتحديدا– عام 1902، وهي دلالة قوية على قيمة ومكانة محافظة الإسكندرية التاريخية للمنظومة الإسعافية المصرية، والتي يتم العمل على إعادة إحيائها حاليًا عبر تطوير متحف الإسعاف المصري بكوم الدكة، والذي يضم مركبات إسعافية نادرة لا نظير لها على مستوى العالم، لوضعه على الخريطة السياحية لمدينة الإسكندرية.

كما تناول اللقاء مخطط هيئة الإسعاف المصرية لزيادة التغطية الإسعافية بطول مشروع المترو الجديد،  ومشروع الترام، بإجمالي ٢٦ محطة، وكذلك مخطط الهيئة لتكثيف التغطية الإسعافية على عدد من الطرق السريعة بالمحافظة لزيادة معدلات الاستجابة والوصول للاستغاثات الإسعافية، وكذلك دور هيئة الإسعاف المصرية في تأمين زائري محافظة الإسكندرية والتي تمثل أكثر محافظات مصر استقطابًا للسياحة الداخلية، –وتحديدًا– في موسم الصيف، كما تم تناول استعداد هيئة الإسعاف المصرية لتأمين المدينة الساحلية والتي تشهد تقلبات جوية مصاحبة لفصل الشتاء، وما يتبعها من انخفاض معدلات الرؤية على الطرق الرئيسية.

وفي السياق ذاته؛  أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عن تقديره لدور هيئة الإسعاف المصرية الرائد والمحوري، في تدعيم الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وأهميتها بين طلبة المدارس والجامعات ورواد الأماكن العامة ودور العبادة، ضمن مبادرة بداية الرئاسية، وعن اعتزازه بحجم الاستجابة والانضباط الذي لمسه بمنظومة الإسعاف المصري.

وفي ختام اللقاء  وجه محافظ الإسكندرية الشكر لرئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم والتعاون لتقديم  خدمة إسعافية لائقة ترقى إلى المستوى العالمي.

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الفريق أحمد خالد حسن الاسكندرية هيئة الإسعاف المصرية

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