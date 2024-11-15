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رئيس البحوث الزراعية يستعرض تقريرا عن أنشطة وإنجازات معهد أمراض النباتات خلال أكتوبر 2024

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
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تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن أنشطة معهد أمراض النباتات من الدكتور محسن ابو رحاب مدير المعهد خلال أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق قال الدكتور محسن ابو رحاب مدير المعهد انه تم استعراض الأنشطة الإرشادية والتدريبية والخدمية والانتاجية للمعهد ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

أولًا: متابعة الحالة المرضية:

تم المرور على محافظات (كفرالشيخ- الغربيه -البحيره – المنوفيه - القليوبيه- الدقهليه - الاسماعليه - بني سويف–المنيا- أسيوط) للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر (الطماطم والفاصوليا والباذنجان والخيار) وإعطاء التوصيات اللازمة لكل مرض.

تم المرور على محافظات (الفيوم والغربية) للوقوف علي الحالة المرضيه للنباتات الطبية والعطرية (المورينجا والياسمين) وإعطاء التوصيات اللازمة للامراض التي تمثلت في لفحة الاوراق.

ثانيآ: الارشاد والتدريب:-

ندوات ارشادية:

إقامة ورشة عمل تحت عنوان " أمراض النبات وإنتاج تقاوى الخضر فى مصر ( الابعاد والتحديات ) " تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث امراض النباتات وذلك يومى 22، 23/10/2024 بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية.

نظم عدد من الباحثين بالمعهد ورشة العمل الثانية تحت عنوان " الإدارة المتكاملة لأمراض محصول الموالح " فى إطار مهام مشروع السيرام الممول من الاتحاد الاوروبى واكاديمية البحث العلمى وذلك من خلال المؤتمر الدولى الرابع عشر للابحاث الحالية والحديثة والمتقدمة فى مجال الزراعة والغذاء والإنتاج الحيوانى بتاريخ 3/10/2024.

أيام حقل:

زيارة حقلية لإحدى حقول البطاطس التابعة الارشادى بسنجها وذلك بتارخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤.

ثالثاًا: النشاط البحثي:-

مؤتمرات وورش عمل:

حضور عدد 4 ورشة عمل

حضور عدد 2 مؤتمر علمى

إلقاء عدد 5 محاضرات علمية

تم نشر عدد 4 بحوث

 

رابعا: النشاط الإنتاجي

 

تم فحص عدد (521) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

فحص عدد (65) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

الإشتراك فى أعمال (32) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

فحص عدد (7) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

فحص عدد (25) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.

تعريف (2) عزلات فطرية بقسم بحوث أمراض الفطريات بالطرق الميكوسكوبية

تم تعربف عدد 40 عزلة فطرية عن طريق السيكونسروعدد 1 عزلة بكتيرية عنطريق البيولوج

شراء ( 2) كيلو ميكروهيزا.

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