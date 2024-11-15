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ثقافة وفنون

توافد صناع فيلم Dear Maloti على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

صناع فيلم عزيزي مالوتي،
صناع فيلم عزيزي مالوتي، فيتو

توافد صناع الفيلم البنجلاديشي، عزيزي مالوتي Dear Maloti، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة ٩ مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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