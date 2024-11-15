مهرجان القاهرة، دياموند عبود: "أرزة" يعبر عن المرأة العربية ويكشف معاناة اللبنانيين

كشفت الفنانة اللبنانية، دياموند عبود، بطلة الفيلم اللبناني أرزة، المشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دورها في الفيلم، وقالت: “إنها تجسد دور فتاة تدعى أرزة تريد أن تحسن معيشة أسرتها فتلجأ إلى العمل كـ دليفري”.

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وقالت دياموند في تصريح خاص لـ"فيتو": إنها سعيدة وفخورة بطاقم عمل فيلم أوزك، مشيرة إلى أن هاني عادل أبدع موسيقى تصويرية فريدة، وأنها تحمست للفيلم من أول قراءة السيناريو.

وأضافت أنها فخورة بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي وأنها تحب مصر منذ صغرها.

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.