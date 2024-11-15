شروط الالتحاق بالدبلومة المهنية في أسعار وحجز تذاكر الطيران

أعلنت اكاديمية مصر للطيران للتدريب عن الدبلومة المهنية في أسعار وحجز تذاكر الطيران Professional diploma in fares and ticketing، بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

تفاصيل دبلومة حجز تذاكر الطيران

- مدة الدبلومة 20 يوم + اسبوعين تدريب عملي بمكاتب حجز مصر للطيران.

- الدبلومة تؤهلك للعمل في جميع شركات الطيران والسياحة التي لها علاقة بحجز تذاكر الطيران.

- ميعاد الدبلومة القادم: 28 نوفمبر 2024.