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محافظات

عبد الحليم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

أجري الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة قنا الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية في إطار الجهود المستمرة لمتابعة مشروعات التنمية والخدمات  للوقوف على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد نادى الزهور بالحى السكنى الأول موجها وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة تجهيزه وتشغيله ومخاطبة وزير الشباب والرياضة لتحويل إلى مركز تنمية شبابية.

كما تفقد محافظ قنا، مركز شباب مدينة قنا الجديدة المقام علي مساحة ١٥ فدانا بالحي السكني الأول، ويتكون من مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم قانوني، وملعبي خماسي وثلاثي، وملعب تنس ومسجد وغرف أمن ومسجد وغرف أمن، بنسبة تنفيذ بلغت ٨٧%.

مستشفي مدينة قنا الجديدة

وتابع "عبد الحليم " جولته بتفقد الحديقة العامة بمجاورة الريحانة بالحى السكني الأولى والمقامة على مساحة ٦ أفدنة.

و اطلع محافظ قنا، علي الإعمال الإنشائية لمستشفي مدينة قنا الجديدة المقامة على مساحة 18 الف و388 متر مربع، بطاقة استيعابية 175 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 88%، ومحطة تنقية المياة التى تعمل بطاقة 270 لتر/ثانية.

واختتم محافظ قنا جولته بتفقد مجمع المواقف بمدينة قنا الجديدة بالحي السكني الثاني علي مساحة ١٥ فدان ويشمل صالة وصول ومغادرة ومركز تجاري ومبنى إداري ومسجد موجها بسرعة الإستلام والتشغيل مع تكثيف التواجد الشرطي بالمدينة.

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