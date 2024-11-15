مع اقتراب الشتاء، كيف تعتني ببشرتك الجافة؟

مع اقتراب الشتاء يعود جفاف الجلد إلى الظهور لدي العديد من الأشخاص وقد يكون مزمن في بعض الحالات، وبرغم كونه هو شكوى جلدية شائعة جدًا، يعاني منها الجميع في مرحلة ما.

ويحدث جفاف الجلد عندما لا تحتوي البشرة على ما يكفي من الترطيب، وقد يبدو هذا وكأنه ملمس جلد خشن وجاف مصحوبًا بتقشر وتقشر وحكة، ولفهم سبب حدوث جفاف الجلد، هناك حاجة إلى فهم أساسي لبنية الجلد.

ينقسم الجلد إلى ثلاث طبقات رئيسية، وتقع البشرة في الأعلى، تليها الأدمة وتحت الجلد تحتها، وتسمى الطبقة الخارجية من البشرة الطبقة القرنية، وهي مصنوعة من توازن معقد من الدهون والبروتينات.

وتعد الطبقة القرنية الصحية ضرورية للحفاظ على الوظيفة الطبيعية للبشرة كحاجز، مما يضمن بقاء المواد الضارة خارجًا مع منع الجفاف الناجم عن فقدان الماء الزائد من خلال بشرتك، وعندما ينقطع هذا التوازن المعقد وتنخفض كمية الدهون في الطبقة القرنية، فإن قدرتها على الارتباط بالماء لا تعمل، ويفقد الماء من خلال البشرة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

اسباب الإصابة بجفاف الجلد

ويمكن أن تحدث اضطرابات في حاجز الجلد مما يؤدي إلى الجفاف بسبب تشخيص طبي، مثل الإكزيما، أو كأثر جانبي لبعض الأدوية، ويمكن أن تحدث أيضًا بسبب العمليات الطبيعية مثل الشيخوخة، وتشمل العوامل البيئية وعادات العناية الشخصية التي يمكن أن تساهم في جفاف الجلد ما يلي:

الاستحمام لفترات طويلة بالماء الساخن

الاستحمام كثيرًا (الاستحمام أكثر من مرة يوميًا)

استخدام الصابون القاسي

المناخات الجافة ذات الرطوبة المنخفضة

المناخات الباردة أو العاصفة

أضرار الشمس المزمنة

التدخين

كيفية الاهتمام بالبشرة الجافة

إن المفتاح معالجة جفاف الجلد هو الحفاظ عليه رطبًا دائمًا، وتوجد العديد من المكونات التي يجب البحث عنها في منتجات العناية بالبشرة والتي يمكن أن تساعد، السيراميد هي دهون تحدث بشكل طبيعي في الجلد وتلعب دورًا مهمًا في بنية ووظيفة الطبقة القرنية.

ويمكن التفكير فيها على أنها الغراء الذي يربط خلايا الجلد معًا، ويمنع فقدان الماء من خلال البشرة، ويمكن أن يساعد استخدام مرطب يحتوي على السيراميد في حبس الرطوبة والترطيب، وهناك العديد من السيراميدات، وتحتوي العديد من الكريمات المرطبة على أكثر من نوع واحد لتقديم أفضل النتائج.

ويمكن أيضًا البحث عن منتجات تستخدم مكونات مرطبة أخرى، مثل حمض الهيالورونيك والسكوالين والفازلين والجلسرين والنياسيناميد، عند استخدام هذه المكونات معًا، تكون أكثر فعالية في الحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

بعض النصائح الإضافية للتعامل مع البشرة الجافة:

ترطيب البشرة مرتين على الأقل يوميًا.

وضع مرطبًا يحتوي على مادة السيراميد على البشرة الرطبة فور الاستحمام أو غسل اليدين، ويعمل هذا على حبس الرطوبة في البشرة بدلًا من السماح لها بالتبخر.

استخدم الصابون والمنظفات الخفيفة الخالية من العطور.

الاستحمام بماء فاتر لمدة قصيرة (10 دقائق) لا أكثر من مرة واحدة يوميًا.

التقليل من التعرض للعطور (العطور، أجهزة نشر الروائح، الصابون المعطر)، والتي قد تسبب تهيج البشرة الجافة.