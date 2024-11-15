أفادت صحيفة ديلي ميل، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن بريطانيا أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز يوروفايتر تايفون لمرافقة طائرة روسية مضادة للغواصات من طراز توبوليف 142 حلقت فوق بحر الشمال.

مقاتلتان بريطانيتان ترافقان طائرة روسية مضادة للغواصات في بحر الشمال

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن طائرتين مقاتلتين من طراز تايفون انطلقتا من لوزيماوث في اسكتلندا تبعتا طائرة مراقبة بحرية روسية من طراز Tu-142، المعروفة لدى دول الناتو باسم Bear-F، أثناء تحليقها فوق بحر الشمال.

وحدث هذا بعد أيام قليلة من مرافقة البحرية البريطانية للسفن الحربية الروسية أثناء مرورها عبر القناة الإنجليزية، ووفق وزارة الدفاع البريطانية، فإن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي يتم فيها رصد طائرات وسفن روسية بالقرب من المجال الجوي والبحري البريطاني.