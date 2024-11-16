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ثقافة وفنون

انضمام الممثلة الكورية ريو هاي يونغ لطاقم عمل مسلسل Seochodong

ريو هاي يونغ مع لي
ريو هاي يونغ مع لي جونغ سوك ومون جا يونغ، فيتو

كشفت وكالات الأنباء الكورية عن تعاون جديد محتمل بين الفنانة ريو هاي يونغ مع لي جونغ سوك ومون جا يونغ في دراما جديدة.

وأفادت صحيفة OSEN الكورية صباح اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، أن ريو هاي يونغ من المقرر أن تظهر في الدراما القادمة لقناة tvN بعنوان "Seochodong".

وبعد التقرير الصحفية، ذكرت وكالة ريو هاي يونغ KINGKONG التابعة لشركة Starship Entertainment، أن الفنانة تلقت ريو هاي يونغ عرضًا للتمثيل في الدراما الجديدة "Seochodong" وتقوم حاليًا بمراجعتها.

مسلسل Seochodong الكوري

تحكي "Seochodong" قصة عاطفية عن المحامين المساعدين الذين يذهبون للعمل في مدينة سيوتشو القضائية. كتب الدراما المحامي الممارس حاليًا لي سونغ هيون، وستلتقط قصصًا واقعية بالإضافة إلى نمو المحامين أثناء تعاملهم مع القضايا التي قد تحدث في الحياة اليومية.

لقد جذبت الدراما القادمة الانتباه بالفعل مع تأكيد لي جونغ سوك على لعب دور المحامي أهن جو هيونغ، الذي يمارس المحاماة منذ تسع سنوات وهو معروف بمنطقة القائم على الحقائق.  بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان سابقًا أيضًا عن أن مون جا يونج تجري محادثات إيجابية لتلعب دور كانج هي جي، محامية في السنة الثانية في شركة جو هوا للمحاماة.

من المقرر بث "Seochodong" في النصف الأول من عام 2025 عبر tvN.

 

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