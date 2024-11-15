الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

مشاركة كبيرة في انتخابات الاتحادات الطلابية بـ جامعة بورسعيد (صور)

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو

شهدت جامعة بورسعيد مشاركة طلابية واسعة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الجديد 2024/2025، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد بيومى الشافعي المشرف على الإدارة العامة لرعاية الطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية.

مشاركة طلابية كبيرة في انتخابات الاتحادات الطلابية لـ جامعة بورسعيد.

شهد مسرح الجامعة تجمعا كبيرا للطلاب، وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلى عن أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر من جميع كليات الجامعة، قبل أن يتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح.

انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو

وأكد الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة وعي الطلاب وقدرتهم على خوض هذه التجربة الديمقراطية.
ودعا الطلاب إلى الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، وأوضح أن الجامعة شكلت لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 برئاسة الدكتور أحمد بيومى الشافعى، وعضوية كلا من الدكتور محمد رزق قميحة، ومحمد شعبان مدير ادارة الاتحادات الطلابية، واسامة التابعى مدير عام الشئون القانونية، وذلك لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، وتم تشكيل لجان فرعية بالكليات للإشراف لتذليل العقبات أمام الطلاب.

انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الانتخابات لها اهمية كبيرة تتمثل في تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، حيث أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وتعمل على ثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو

القيادة السياسية

وأكد الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات فى مخلف مجالات الحياة.

انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو
انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة بورسعيد، فيتو

 

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