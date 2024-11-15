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محافظات

أوقاف قنا: 19 مليار جنيه إجمالي تكلفة عمارة مساجد المحافظة

مسجد،فيتو
مسجد،فيتو


أعلنت مديرية الاوقاف،بمحافظة قنا، في بيان لهم اليوم “الجمعة”افتتاح مسجد النصر بالعركي بإدارة أوقاف العركي بحضور الشيخ أبوعمرة مصطفى صابر مدير الإدارة، والشيخ عبد الرحيم محمد بكري مفتش أول بالإدارة.


وأضاف البيان،انه تم افتتاح مسجد التوبة بنجع غانم بإدارة أوقاف العركي بحضور الشيخ  عبد الباسط حسين مفتش أول الإدارة، وتم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بالحاج سلام أوقاف فرشوط بعد الصيانة بحضور القيادات التنفيذية والدينية بالمركز،وتم افتتاح مسجد الشيخ عبدالمغيث بفرشوط  بعد الصيانة بحضور القيادات التنفيذية والدينية بالمركز.

خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله

كما تم افتتاح مسجد النور بنجع العرب بكوم البيجا أوقاف فرشوط بعد الصيانة بحضور القيادات التنفيذية والدينية بالمركز وتم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق السنابسة إدارة أوقاف الوقف بحضور الشيخ عبد الهادي مدير الإدارة وجمع من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية.


وأضاف البيان الي أنه وصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 397 مسجدًا، منها 298 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و99 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12478 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و853 مليون جنيه.

وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمد زكي يونس مدير مديرية أوقاف قنا، وضمن خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله.

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قنا فرشوط مديرية أوقاف قنا مسجد أبو بكر الصديق

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