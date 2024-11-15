"الأنامل الصغيرة" تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (صور)
أحيت فرقة الأطفال "الأنامل الصغيرة"، بقيادة دكتور راجي المقدم، احتفالية مجانية، اليوم الجمعة، بمناسبة أعياد الطفولة بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد.
وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني الأطفال، فضلا عن منطقة لألعاب الأطفال، وأماكن لـ "الفوتوسيشن"، ومناطق أخرى لالتقاط صور مع مجموعة من الطيور والزواحف، في ظل تفاعل وسعادة بالغة بين الأطفال وأولياء أمورهم.
يشار إلى أن الاحتفالية فكرة وإشراف دكتور راجي المقدم، بالتعاون دكتورة اليزابيث كنز، واحدة من المهتمات بالتسويق والتوريج لمحافظة بورسعيد سياحيا، وعدد من المؤسسات الأخرى.
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