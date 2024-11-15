تغيير مبكر لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر بسبب إصابة محمد شحاتة

أجرى حسام حسن المدير، الفني لمنتخب مصر، تغييرا مبكرا في مباراة الرأس الأخضر بالدقيقة 6، في المباراة التي تجرى على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وخرج محمد شحاتة اضطراريا بسبب الإصابة العضلية وحل مكانه نبيل عماد دونجا.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويجلس علي دكة البدلاء كلا من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد- مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 12 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 3 نقاط