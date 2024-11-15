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رياضة

أول قرار لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد برئاسة عمرو مصيلحي

عمرو مصيلحي، فيتو
عمرو مصيلحي، فيتو

فاز عمرو مصيلحي برئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد منافسة مع مجدي أبو فريخة، في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في مقر الاتحادات الأوليمبية باستاد القاهرة.

وفاز مصيلحى برئاسة اتحاد السلة بـ24 صوتا مقابل 12 صوتا لمجدي أبو فريخة، وضمت العضوية كل من محمد فتحى، طارق سعيد، محمد نبيل، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوى، مصطفى فوزى، نيرة عبد الحميد، بالإضافة إلى أيمن على.

أول قرارات مجلس إدارة اتحاد السلة الجديد

وقال عمرو مصيلحي: إن هدف مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد، تطوير كل أفراد منظومة كرة السلة بالشكل الذي يليق باسم كرة السلة المصرية وعودتها على الساحة الأفريقية والعالمية بالشكل الذي يليق باسم الرياضة المصرية.

وأعلن مصيلحي أن أول قرارات اتحاد كرة السلة الجديد بتكريم مجلس إدارة الدكتور مجدي أبو فريخة، على ما قدمه من خدمة كرة السلة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث سيتم إقامة حفل تكريم لكافة أعضاء المجلس السابق.

ووجه مصيلحي الشكر لمجدي أبو فريخة مؤكدا أنه تربطه به علاقة قوية، وعملا سويًا خلال السنوات الماضية، ومشيدا بكل الجهود التي قام بها من اجل كرة السلة المصرية.

وأوضح أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد سيعمل على دعم جميع الأندية المصرية بلا أي استثناء، حيث إنها هي داعم اللعبة الأول، ويجب دعمها بالشكل الكامل من أجل زيادة قاعدة ممارسة اللعبة وشعبيتها في جميع المحافظات المصرية، وتذليل أي عقبات أمام الأندية.

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