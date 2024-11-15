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رياضة

مدير الكرة بنادي النصر الليبي: الزمالك أحد أكبر الأندية الأفريقية والعربية

سامح الدربالي، فيتو
سامح الدربالي، فيتو

تحدث سامح الدربالي، مدير الكرة بنادي النصر الليبي، عن مواجهة الزمالك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الودية في اعتزال خالد حسين.

وقال الدربالي: "نشكر الزمالك على تلبية الدعوة ونسعى لتقديم مباراة ممتعة".

وأضاف: "خالد حسين من رموز الكرة الليبية، وإدارة نادي النصر تواصلت مع الزمالك الذي نعتبره أحد أكبر الأندية الأفريقية والعربية. نسعى لتجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل في مواجهة فريق كبير مثل الزمالك"

واختتم مدير الكرة قائلًا: "نتمناها في النهاية مباراة ممتعة بين الفريقين".

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي في الثامنة والنصف مساءً على ملعب شهداء بنينا في اعتزال خالد حسين.

حكم مباراة الزمالك والنصر الليبي

وسيقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.

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سامح الدربالي النصر الليبي الزمالك خالد حسين

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