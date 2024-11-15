الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض فيلم «غزة التي تطل على البحر» بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

فيلم غزة التي تطل
فيلم غزة التي تطل على البحر، فيتو

تشهد فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم، العرض العربي الأول لفيلم "غزة التي تطل على البحر" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية. 

وفيلم "غزة التي تطل على البحر" وثائقي، تدور أحداثه في قلب قطاع غزة وينتقل 4 رجال عبر مسارات متباينة سعيا وراء تعريفاتهم الخاصة بالنجوم وتتشابك مصائرهم وسط تعقيدات الحياة والحب والبقاء وبينما تتكشف أحداث الفيلم ينغمس المشاهدون في الحياة اليومية لهؤلاء الرجال ومراقبة انغماسهم في روتين حياتهم جنبا إلى جنب مع عائلاتهم في مدينتهم الحبيبة.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 82 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج محمود نبيل أحمد.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF". 

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