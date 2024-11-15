تسريب اسم مدرب ريال مدريد الجديد

بدأت الأحاديث تتصاعد حول هوية المدرب الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني، في ظل تراجع النتائج للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي أصبح مستقبله على المحك.

ويعاني ريال مدريد في الموسم الحالي بشكل واضح على مستوى النتائج، وهو ما ظهر بالخسارة المريرة على ملعبه أمام برشلونة برباعية دون رد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيتخذ قرارًا بشأن أنشيلوتي حال استمرار تراجع النتائج، وعلى الأرجح لن يستمر بعد نهاية الموسم الحالي.

هوية مدرب ريال مدريد الجديد

وأكدت شبكة "سكاي ألمانيا" أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي تلقى اهتماما من مانشستر سيتي الإنجليزي لخلافة مواطنه بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن ألونسو يعتقد أنه سيكون المدرب الجديد لريال مدريد، ويشعر أن حظوظه هي الأكبر لخلافة أنشيلوتي.

وأوضحت أن ألونسو يضع تدريب ريال مدريد على رأس أولوياته في الموسم المقبل.

وكان تشابي ألونسو قد دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب، بجانب أنه لعب مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني قبل الاعتزال، وقاد تشابي فريقه باير ليفركوزن لتحقيق لقب الدوري الألماني لأول مرة في مسيرته كما فاز بلقب كأس ألمانيا.