ساخرون.. مسئول بالتعليم: أتوبيسات طائرة لنقل التلاميذ تفاديًا لزحمة المواصلات!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولًا بوزارة التربية والتعليم عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن انضباط العملية التعليمية مشيرًا إلى أن نسبة الحضور بالمدارس ارتفعت عن الأعوام الماضية بعكس ما يروج البعض بأن الطلاب لا يذهبون للمدارس.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لهذا المسئول قائلا: بالتأكيد التلاميذ بيواجهوا مشكلة فى الوصول للمدارس بسبب زحمة المواصلات.. فما هو الحل؟!

فرد عليه المسئول ساخرًا: ماتقلقش.. إحنا هنعمل أتوبيسات طائرة لنقل التلاميذ للمدارس بدءًا من التيرم الثانى إن شاء الله!

