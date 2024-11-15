الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يلتقي أهالي جبل تقوق بعد صلاة الجمعة ويستمع لمطالبهم (صور)

محافظ أسوان يؤدى
محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة فى جبل تقوق

 حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستماع للمطالب العامة من أهالي جبل تقوق في القطاعات الخدمية المختلفة، حيث أعطى توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

جولات وزيارات ميدانية فى المدن 

 وأضاف أن الجولات والزيارات الميدانية بكافة المدن والمراكز تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث نستهدف منها الالتحام المباشر مع المواطنين والوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة تحقيقها ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لجميع أهالى أسوان، ولا توجد أي استثناءات، لأننا نعمل لتحقيق المصلحة والصالح العام.

فيما قدم أهالى جبل تقوق شكرهم لمحافظ أسوان على الاستجابة المستمرة لتلبية أي مطالب، والتفاعل المباشر مع المشاكل والشكاوى الجماهيرية الخاصة بهم، والتى تمثلت فى تنفيذ أعمال رصف للطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية، علاوة على تنفيذ الخدمات المتنوعة التي تصب فى صالحهم.

يذكر ان محافظ أسوان أدى صلاة الجمعة بمسجد " العتيق " بجبل تقوق، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، فضلًا عن القيادات الدينية والتنفيذية. 

 فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، والتى جاءت بعنوان " المال العام وحرمة التعدى عليه "، وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على 

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