الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

عمرو مصيلحي رئيسا لاتحاد السلة على حساب أبوفريخة

عمرو مصيلحي
عمرو مصيلحي

فاز عمرو مصيلحي بانتخابات رئاسة اتحاد كرة السلة، وذلك على حساب مجدي أبوفريخة الذى كان يتولي منصب رئيس الاتحاد فى الدورة الأخيرة.

وحصل مصيلحي على 24 صوتا وحصد أبو فريخة 12 صوتا.

وأقيمت اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار مجلس جديد لدورة انتخابية مقبلة، من 2024 وحتى 2028، وضمت الجمعية العمومية 39 هيئة كان لها حق الحضور والانتخاب، وتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة وعمرو مصيلحى.

قائمة عمرو مصيلحي

وضمت قائمة عمرو مصيلحي كلا من، نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبد المنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبد القادر.

قائمة مجدي أبوفريخة

وضمت قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

 

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عمرو مصيلحي انتخابات اتحاد السلة اتحاد السلة

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