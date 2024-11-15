أول قرار من النيابة ضد ربة منزل شوهت وجه زوجها في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة وشقيقها بتهمة تشويه وجه شاب بسكب ماء النار عليه، بسبب خلافات عائلية مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمةـ وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونشبت بينهم مشاجرة تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية.

وأضافت التحقيقات أن أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله وقاموا بإلقاء ماء النار على وجهه مما أصابه بحروق بالوجه والرقبة، وما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته، وإصابته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشقيقها في الواقعة، وحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق تبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعة، وحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.