الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

والدي حذرني من كرة القدم، عمر مرموش يكشف تفاصيل طفولته

عمر مرموش
عمر مرموش

تحدث الدولي عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، عن منزله والطفولة وبدايته في كرة القدم.

وقال عمر مرموش، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية: "عندما كنت طفلًا، كان لدي حلم، كان الحلم أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وقال والدي في البداية: لا لكرة القدم!" كما يقول الآباء".

وأكمل لاعب منتخب مصر، قائلًا: "لم أكن أفضل طالب، كل ما بقي لي هو كرة القدم".

وعن انضمامه إلى فولفسبورج في سن الـ 18 عامًا، قال مرموش: "كان من الصعب جدًا ترك العائلة والأصدقاء وبلدي والذهاب إلى ألمانيا، التحدي الأكبر في حياتي".

وأتم مرموش، تصريحاته بالحديث عن فريق فرانكفورت، قائلًا: "لدينا فريق شاب، الشباب يتعلمون بسرعة كبيرة، نريد تنفيذ كل ما يتوقعه المدرب بسرعة".

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