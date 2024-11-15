الموت يفجع المخرج معتز حسام

أعلن المخرج أحمد خالد أمين عن وفاة والد المخرج معتز حسام، وذلك بمنشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد خالد على صفحته: البقاء لله في وفاة والد الصديق والزميل معتز حسام البقاء لله ربنا يصبّرك يارب".

على الجانب الآخر، كان المخرج معتز حسام مخرج فيلم "موسم حصاد الكاكا " كشف عن موعد انتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم.

وأكد معتز حسام أنه يتبقى أربعة أيام فقط للانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم على أن يدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان ليكون جاهزا للعرض شهر ديسمبر القادم.