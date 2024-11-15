الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الموت يفجع المخرج معتز حسام

المخرج معتز حسام
المخرج معتز حسام

أعلن المخرج أحمد خالد أمين عن وفاة والد المخرج معتز حسام، وذلك بمنشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد خالد على صفحته: البقاء لله في وفاة والد الصديق والزميل معتز حسام البقاء لله ربنا يصبّرك يارب".

 

على الجانب الآخر، كان المخرج معتز حسام مخرج فيلم "موسم حصاد الكاكا " كشف عن موعد انتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم.

وأكد معتز حسام أنه يتبقى أربعة أيام فقط للانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم على أن يدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان ليكون جاهزا للعرض شهر ديسمبر القادم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التواصل الاجتماع المخرج معتز حسام المخرج أحمد خالد أمين خالد امين موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

مواد متعلقة

الفنان أحمد خالد صالح ينعى عمه برسالة مؤثرة

وفاة والدة الفنان أحمد محارب

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

كولر يصدم العين الإماراتي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

رسائل السيسي لوقف حروب غزة ولبنان والسودان وتحقيق التنمية الأفريقية

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

منوعات

المزيد

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads