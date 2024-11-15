5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) أداء البورصة بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 563 مليون جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 541 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 417 مليون جنيه.

البنوك بقيمة تداول بلغت 384 مليون جنيه.

موارد البناء بقيمة تداول بلغت 301 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.