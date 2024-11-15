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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

اسعار الذهب والعملات
اسعار الذهب والعملات

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري).

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

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