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أخبار مصر

وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد

وزير التموين في افتتاح
وزير التموين في افتتاح أسواق اليوم الواحد
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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسواق اليوم الواحد تمثل مبادرة هامة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية وفي أجواء مريحة. 

وأضاف خلال افتتاحه، سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، أن هذه الأسواق ليست موجهة لمنافسة أي جهة، وإنما تسعى إلى تحسين إتاحة السلع وتقديم تجربة تسوق ميسرة، خصوصًا للعاملين طوال أيام الأسبوع، بحيث يمكنهم تلبية احتياجاتهم خلال عطلتهم الأسبوعية.

 

 

 

 

 

وأشار الوزير إلى أن وجود الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها يتيح توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مميزة بفضل إدارة فعّالة لسلاسل الإمداد. 

وأضاف أن الأسواق تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وأوضح أن هذه المبادرة ستستمر في القاهرة ومناطق أخرى بالتعاون مع المحافظين، وتهدف إلى تحقيق خدمة أفضل للمواطنين من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في أجواء منظمة وسهلة الوصول.

وأكد وزير التموين أن الفلسفة التي تقوم عليها هذه المبادرة هي توفير السلع الأساسية للمواطنين دون اختراع نماذج جديدة، حيث تم تطبيق هذه الفكرة في عدة أماكن بهدف تقليل الفجوة السعرية في الأسواق. 

ودعا الوزير إلى مزيد من التعاون مع الشركات والموردين لضمان استمرارية هذه المبادرة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة هو مراقبة الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسية.

 

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أسواق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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